Dukung Deteksi Dini Kanker Payudara, YOU Beauty Kumpulkan Donasi untuk Gelar 10.000 USG Payudara Gratis

Penyerahan Donasi 10.000 USG Payudara Gratis dari YOU Beauty

Parapuan.co – YOU Beauty berhasil mengumpulkan donasi senilai Rp 30 juta kepada organisasi nonprofit, Lovepink. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye “YOUnited In Pink” yang dilakukan untuk mendukung misi Lovepink dalam menekan jumlah penderita kanker payudara stadium lanjut.

Public Relations and Marcomm Manager YOU Beauty Nurul Fajrini mengatakan, donasi tersebut dikumpulkan YOU Beauty dari penjualan produk selama periode Oktober 2022 di Lazada. Nantinya, uang yang didonasikan akan digunakan untuk mendukung gerakan 10.000 USG payudara gratis yang diberikan kepada mereka yang kurang beruntung.

“Bantuan ini kami harapkan dapat mendukung misi Lovepink dalam menekan angka kanker payudara stadium lanjut melalui screening yang diberikan secara gratis. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk menyebarkan kesadaran dini akan risiko kanker payudara kepada orang terdekat,” ujar Nurul melalui keterangan resmi, Rabu (7/12/2022).

Tak hanya bantuan materi, YOU Beauty juga memberikan produk perawatan wajah dan kosmetik secara gratis senilai Rp 20 juta kepada warrior dan survivor yang tergabung dalam komunitas Lovepink.

“Semoga bantuan ini bisa meningkatkan semangat dan memberikan rasa percaya diri,” lanjut Nurul.

Pada Oktober 2022, YOU Beauty juga telah meningkatkan kesadaran akan kanker payudara dengan mempromosikan gaya hidup sehat bersama dengan SANA Studio Yoga Space. Agenda ini hadir dengan sejumlah acara, mulai dari sharing session tentang deteksi dini kanker payudara, serta sesi yoga bersama di SANA Studio.

Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, YOU Beauty juga mengadakan sharing session melalui Instagram Live tentang kanker payudara bersama salah satu warrior Lovepink Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut YOU Beauty mengenalkan tentang program Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS), tahapan pengobatan, serta berbagi kisah pejuang kanker payudara untuk memberi dukungan moral.

Melalui beragam kampanye tersebut, YOU Beauty berharap dapat membawa pengaruh positif bagi perempuan Indonesia, termasuk membuat mereka mencintai diri sendiri dalam kondisi apapun.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner yang terlibat dan mendukung kampanye ini, termasuk, Lazada, Sana Yoga Studio, dan Lovepink. Khususnya, segenap konsumen YOU Beauty yang turut menjadi bagian dari gerakan ini,” tutup Nurul.

Sejalan dengan kegiatan tersebut, Sekretaris Yayasan Lovepink Fertina Tarasari menyampaikan sejumlah apresiasi kepada YOU Beauty. Menurutnya, program 10.000 USG payudara gratis dapat membantu menekan angka kasus kanker payudara stadium lanjut.

“Kami menghaturkan terima kasih kepada YOU Beauty akan dukungan yang telah diberikan kepada Lovepink, khususnya pada program 10.000 USG payudara gratis,” ungkap Fertina.

Mengingat konsumen YOU Beauty didominasi oleh milenial, kampanye #YOUnitedInPink juga membantu Lovepink untuk meluaskan target awareness. Pasalnya, kanker payudara tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga perempuan berusia muda.

“Kami sempat menemukan kasus breast cancer di usia sangat muda, yakni di usia 19 tahun. Dengan kerjasama ini, kami berharap dapat menjangkau kaum yang lebih muda untuk bisa sadar akan pentingnya screening kanker payudara. Kami berharap kerjasama serupa dapat terus berjalan ke depannya,” ujar Fertina.