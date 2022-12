Adaptasi Doctor Foster, Ini Fakta Menarik Series Mendua Versi Indonesia

Parapuan.co - Diadaptasi dari serial populer peraih penghargaan BAFTA, Doctor Foster, berikut ini simak fakta menarik series Mendua.

Fakta menarik series Mendua ini perlu Kawan Puan ketahui sebelum menyaksikannya langsung di platform streaming Disney+ Hotstar tanggal 17 Desember 2022.

Pastinya, Kawan Puan juga penasaran fakta seru series Mendua yang diadaptasi dari Doctor Foster. Terlebih Doctor Foster juga sudah diadaptasi ke dalam bentuk drama Korea berjudul The World of The Married.

Serial ini menggandeng Chicco Jerikho, Tatjana Saphira, dan Adinia Wirasti sebagai pemeran utamanya.

Menjelang penayangannya tanggal 17 Desember 2022, series Mendua menggelar konferensi pers di XXI Epicentrum hari Senin, (12/12/2022).

Dalam konferensi pers tersebut, deretan pemain sekaligus sang sutradara turut hadir untuk menceritakan proses pembuatan maupun cerita dalam serial Mendua.

Yuk, simak fakta seru series Mendua seperti merangkum dari Parapuan.co.

1. Angkat Isu Perselingkuhan

Series Mendua diadaptasi dari kisah ikonik Doctor Foster yang memenangkan penghargaan BAFTA. Doctor Foster juga diadaptasi jadi drama Korea berjudul The World of The Married.

Kalau Kawan Puan sudah pernah menyaksikan drakor The World of The Married atau serial Doctor Foster, kamu tahu bahwa ceritanya berfokus pada perselingkuhan.

Namun pastinya, kisah perselingkuhan dalam serial Mendua akan dibuat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

Pritagita Arianegara sebagai sutradara mengatakan bahwa Mendua akan banyak juga mengangkat konflik tentang keluarga.