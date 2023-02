Di Tengah Isu Resesi 2023, Nanovest Catat Peningkatan Peminat Investasi hingga Empat Kali Lipat

Parapuan.co – Isu resesi ekonomi yang diprediksi akan terjadi pada 2023 tampaknya tidak membuat masyarakat Indonesia takut untuk berinvestasi.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, total investor kripto di Tanah Air mencapai 16,55 juta orang pada November 2022.

Sementara itu, platform investasi asal Amerika Serikat (AS), Nanovest, mencatat terdapat kenaikan pengguna yang menyelesaikan proses know your customer (KYC) di Indonesia hingga empat kali lipat menjelang akhir tahun 2022.

Head of Business Intelligence Nanovest Gerald Logor mengungkapkan, kenaikan jumlah investor tersebut terjadi setelah pihaknya menyelenggarakan acara Grand Launching Nanovest pada Agustus 2022.

“Nanovest mengalami kenaikan empat kali lipat untuk pengguna yang berhasil menyelesaikan KYC per bulan menjelang akhir tahun (2022). Nanovest juga gencar melakukan trading competition dan referral program untuk melirik para peminat investasi di Indonesia,” ungkapnya melalui keterangan resmi yang diterima oleh Parapuan, Kamis (26/1/2023).

Mayoritas pengguna Nanovest pun berasal dari kalangan generasi milenial dengan rentang usia 20-35 tahun. Namun, tak sedikit juga pengguna yang berusia di atas usia 40 tahun.

Meski harga market sedang mengalami bearish, para investor kripto, baik yang lama maupun baru, tetap giat mengumpulkan portofolio asetnya dengan harga miring untuk dapat dijual kembali saat harganya kembali naik pada 2-3 tahun mendatang.

“Nanovest mempunyai misi untuk mempersiapkan masa depan masyarakat Indonesia dengan terus berinovasi guna menjadi platform investasi terpercaya yang terbukti keamanan serta kemudahannya,” kata Gerald.

Mudah untuk digunakan dan tepercaya

Sebagai informasi, Nanovest merupakan salah satu platform investasi legal yang tepercaya di Indonesia. Platform ini telah terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Menariknya, pengguna dapat memulai investasi di Nanovest dengan modal Rp 5.000 saja sehingga cocok bagi masyarakat yang baru terjun ke dunia investasi. Seluruh transaksi pun tidak dikenakan biaya administrasi atau komisi.