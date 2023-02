Intip Waktu Lakukan TikTok Live bagi Brand yang Jualan di Ramadan 2023

Parapuan.co - Kawan Puan pemilik bisnis maupun brand pasti tetap akan terus promosi dan jualan produknya di bulan Ramadan 2023.

Saat ini, promosi dan jualan lewat TikTok Live banyak dilakukan sebagai upaya untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Biasanya, para brand dan pemilik bisnis akan melakukan live di jam-jam tertentu.

Tak menutup kemungkinan juga ada yang live TikTok 24 jam penuh alias seharian tanpa jeda.

Namun, bagaimana dengan di bulan Ramadan 2023 nanti? Apakah ada waktu terbaik untuk melakukan TikTok Live?

Melansir dari Parapuan.co, Sitaresti Astarini, Head of Business Marketing TikTok Indonesia memberi bocoran.

Saat ditemui PARAPUAN dalam acara Ramadan 2023 with TikTok: Winning the Hearts and Carts di Jakarta, Selasa, (31/1/2023), perempuan yang akrab disapa Resti itu mengungkap waktu untuk brand melakukan TikTok Live.

Menurutnya, tidak ada jam atau waktu terbaik bagi brand untuk melakukan TikTok Live karena mencari tingginya audiens.

Pasalnya, pengguna TikTok akan terus dan tetap ada sepanjang waktu, bahkan saat memasuki bulan Ramadan 2023.

"Orang itu ada di TikTok dari mulai sahur sampai buka puasa, sampai setelah itu masih ada di TikTok," ucap Resti.

Oleh karena itu, tidak ada jam atau waktu dimana audiens TikTok sangat tinggi sehingga cocok dijadikan waktu melalukan livestreaming jualan.