Daftar Lengkap Promo Pembelian Mobil dan Spare Part Mitsubishi Motors di IIMS 2023, Apa Saja?

Parapuan.co – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Tahun ini, booth Mitsubishi Motors hadir dengan tema “Drive You to The New World of Adventure”. Booth tersebut hadir di Hall-A, Booth A1, JIExpo Kemayoran, Jakarta hingga 26 Februari 2023.

Terdapat 11 unit mobil Mitsubishi Motors yang dipamerkan pada booth seluas 1.040 meter persegi ini, mulai dari Xpander, Xpander Cross, New Pajero Sport, Outlander PHEV, Minicab-MiEV, Triton AXCR, hingga prototipe mobil masa depan Mitsubishi Motors, Mitsubishi XFC Concept.

Untuk meramaikan acara, terdapat berbagai kegiatan seru yang bisa pengunjung nikmati. Salah satunya, mengikuti video blog (vlog) competition dan workshop, Customer’s Journey Puzzle Game, Rally Simulator Game, hingga menengok isi Triton AXCR dan berbincang bersama influencer.

Tak hanya itu, tersedia juga sejumlah promo penjualan dan purnajual yang sayang untuk dilewatkan. Berikut rinciannya.

Program penjualan

Untuk pembelian mobil baru, Mitsubishi Motors memiliki tujuh penawaran menarik untuk masing-masing unit yang dipamerkan.

New Xpander

New Xpander hadir dengan harga spesial, mulai dari Rp 258,2 juta untuk varian New Xpander GLS MT dan Rp 312,9 untuk varian Ultimate CVT.

Untuk pembelian New Xpander, pengunjung bisa menikmati cashback hingga jutaan rupiah, gratis kaca film Konica Minolta, serta gratis paket SMART silver untuk perawatan atau servis berkala hingga 50.000 kilometer (km) atau empat tahun.

Paket tersebut sudah mencakup biaya jasa, suku cadang, oli dan minyak rem (sesuai dengan jadwal service booklet), chemical item berupa engine flush dan brake fluid, serta asuransi kecelakaan diri selama satu tahun, dengan klaim maksimal hingga Rp 5 juta per orang.

Selain itu, ada juga asuransi kerusakan ban untuk satu tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp 1 juta dan berlaku untuk satu ban.

Baca Juga: Jelang Ramadan 2023, Ini Tips Mempersiapkan Mobil untuk Mudik

Jika memerlukan jasa pembiayaan atau cicilan, tersedia layanan kredit dari PT Dipo Star Finance dengan down payment mulai dari 10 persen atau pilihan bunga nol persen sampai dengan tenor dua tahun. Pengunjung juga bisa menikmati asuransi satu tahun melalui layanan pembiayaan ini.