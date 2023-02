Jeon Do Yeon Tampil Jadi Pembunuh Legendaris dan Ibu Tunggal dalam Kill Boksoon

Trailer film Korea Kill Boksoon, Jeon Do Yeon jadi ibu tunggal sekaligus pembunuh legendaris.

Parapuan.co - Jeon Do Yeon memerankan sosok pembunuh legendaris sekaligus ibu tunggal satu anak dalam trailer film Korea Kill Boksoon.

Jeon Do Yeon adalah aktris yang saat ini dikenal dalam drama Korea Crash Course in Romance.

Selesai membintangi Crash Course in Romance, Jeon Do Yeon akan segera kembali dengan film terbaru di Netflix berjudul Kill Boksoon.

Dalam Kill Boksoon, Jeon Do Yeon masih akan memerankan karakter perempuan seorang ibu, namun kali ini ia punya pekerjaan rahasia yakni pembunuh.

Melansir dari Parapuan.co, trailer film Korea Kill Boksoon telah resmi dirilis di YouTube Netflix Indonesia pada tanggal 16 Februari 2023.

Dalam trailer film Korea Kill Boksoon itu, Jeon Do Yeon adalah ibu tunggal untuk anak perempuannya.

Namun selain jadi ibu tunggal, karakter perempuan yang diperankan oleh Jeon Do Yeon ini menyimpan rahasia besar.

Rahasia itu adalah fakta kalau dirinya adalah seorang pembunuh legendaris di agensi pembunuh elit bernama MK Ent.

Dalam film ini, Jeon Do Yeon memerankan karakter perempuan bernama Gil Boksoon.

Cuplikan trailer menampilkan aksi seru Boksoon saat menjalankan tugasnya sebagai pembunuh legendaris.

Kawan Puan bisa melihat kalau Boksoon ini adalah perempuan yang lihai menggunakan berbagai senjata, termasuk tali, pedang panjang, kapak, hingga pistol.

Senjata itu ia pakai untuk melawan, sekaligus membunuh musuhnya.