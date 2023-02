Resmi Dirilis, Segini Harga Tiket We The Fest 2023 yang Hadirkan The 1975 hingga The Strokes

Harga tiket We The Fest 2023 untuk General Admission dan VIB yang mulai dijual tanggal 24 Februari 2023.

Parapuan.co - Harga tiket We The Fest 2023 sudah resmi dirilis melalui sebuah unggahan di akun Twitter resmi mereka, @WeTheFest.

Harga tiket We The Fest 2023 ini terbagi menjadi dua kategori yakni General Admission dan Very Important Banana (VIB).

Melansir dari Parapuan.co, tiket We The Fest 2023 General Admission dan VIB ini kemudian akan dibagi lagi menjadi Early Entry, Presale, dan Group Package.

Kamu yang mau nonton, yuk, simak langsung harga tiket We The Fest 2023 yang bakal menghadirkan The 1975 hingga The Strokes.

Very Important Banana (VIB) 3-Day Pass

- Presale 1: Rp3,4 juta.

- Presale 2: Rp3,7 juta.

Group Package 3-Day Pass

Group Package merupakan paket bundling lima tiket sekaligus untuk kategori Very Important Banana (VIB).

- Group Package 1: Rp16,5 juta.

General Admission 3-Day Pass