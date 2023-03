Michelle Yeoh Dedikasikan Kemenangan di Oscar 2022 untuk Ibu di Dunia

Parapuan.co - Bintang film Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh, berhasil membawa pulang piala Oscar 2023.

Ia memenangkan kategori Best Actress Oscar 2023 setelah mengalahkan Cate Blachett, Ana De Armas, Michelle Willams, dan Andrea Riseborough.

Dengan kemenangannya ini, Tan Sri Michelle Yeoh jadi perempuan Asia pertama yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut.

Sehubungan dengan kemenangannya, Michelle Yeoh pun menyampaikan pidato sebagaimana dilansir dari laman People via Parapuan.co.

Dalam pidatonya, Michelle Yeoh mengucapkan terima kasih kepada kepada anak-anak yang menyaksikannya di panggung Oscar 2023.

"Terima kasih, terima kasih. Untuk semua anak-anak yang menyaksikanku malam ini adalah mercusuar harapan," kata Michelle Yeoh.

Sang aktris kemudian mengatakan bahwa setiap mimpi besar bisa jadi kenyataan, salah satunya adalah yang terjadi padanya.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi bisa bisa diwujudkan," imbuhnya.

Ia juga menyerukan pada siapa pun untuk tak pernah menyerah dalam meraih apa yang dicita-citakan.

"Jangan pernah menyerah!," seru Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh berhasil mendapatkan penghargaan ini saat menginjak usia 60 tahun.