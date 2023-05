Tambah Prestasi Perusahaan, Corsec Jasa Raharja Raih Best Corporate Secretary and Communication Award

Parapuan.co – Corporate Secretary Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan mendapatkan pengakuan atas prestasinya dalam menjaga citra baik perusahaan. Ia membawa pulang penghargaan The Best Corporate Secretary and Communication 2023 untuk kategori Insurance Company.

Penghargaan diserahkan kepada Harwan dalam ajang Corporate Secretary and Communication Award 2023 yang diselenggarakan oleh Economic Review di RA Suite Hotel Jakarta, Jumat (19/5/2023). Tak tanggung-tanggung, Harwan meraih penghargaan dengan level Platinum atau Very Excellent.

Pada kesempatan tersebut, Harwan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk penegasan komitmen Jasa Raharja dalam menjaga citra positif perusahaan, menjalin hubungan kuat dengan pemangku kepentingan, serta melakukan komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder.\

“Jasa Raharja sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang mempunyai tugas memberikan perlindungan dasar atas risiko kecelakaan lalu lintas akan terus berupaya mengoptimalkan komunikasi, baik melalui pemberitaan maupun memuliakan nilai perusahaan,” kata Harwan menurut keterangan tertulis yang diterima Parapuan.co, Kamis (25/5/2023).

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat bisa memahami dan dimudahkan dalam mengajukan santunan apabila mengalami musibah kecelakaan lalu lintas.

Ia pun menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya hasil kerjanya sendiri, melainkan seluruh jajaran staf Jasa Raharja serta buah dari arahan Dewan Direksi Jasa Raharja.

Ia berharap, apresiasi tersebut dapat menjadi pelecut semangat insan Jasa Raharja untuk terus memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik guna menjaga citra positif perusahaan.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan komunikasi, sebagaimana komitmen perusahaan," ungkap Harwan.