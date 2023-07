Meet Up Roadshow Wajah Bunda 2023: Tingginya Antusiasme, Jumlah Peserta Lampaui Kuota

Antusiasme dan keseruan dalam acara Meet Up Roadshow Wajah Bunda Indonesia 2023

TRIBUNNEWS.COM - Meet Up Roadshow Wajah Bunda Indonesia wilayah Jabodetabek selama 6 titik telah berlangsung dari kurun waktu di tanggal 17 Juni sampai 8 Juli 2023. Acara ini menjadi salah satu acara yang banyak ingin diikuti oleh warga Jakarta, Depok, Bekasi, dan sekitarnya.

Pada event di titik terakhir, di Main Atrium Plaza Semanggi UG Floor, peserta membludak menjadi 100 peserta yang memang awalnya hanya di peruntukkan 50 orang per titik wilayahnya.

“Dalam event roadhow Meet Up Jabodetabek di 6 titik ini, kami harapkan WajahBundaID bisa mengakomodir keinginan untuk para anggota saling bertegur sapa dan bernetworking di per wilayahnya, sehingga keakraban dan kekompakan makin saling terjaga dan bertambah erat.

Dan yang istimewa juga di ajang Roadshow Meet Up ini adalah, dengan hadirnya kami sebagai official community partner & di event FOMBEX 2023 dengan menghadirkan “WajahBundaID Got Talent 2023”.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kami agar sesama anggota bisa lebih dekat dan lebih kompak lagi. Pada event kali ini, pertama kalinya juga kami juga menghadirkan Roadshow Meet Up Jabodetabek setiap minggunya dengan bertabur hadiah doorprize tentunya dari para sponsor,“ ujar Fiki Maulani Kursidi sebagai CEO & Founder Komunitas Wajah Bunda Indonesia.

Wajah Bunda Indonesia memberikan berbagai merchandise dari para sponsor dengan produk-produk siap pakai seperti SASA, Pocari Sweat, DEOREX dan juga seperti Cashback berbelanja CosmartID hingga 135 ribu.

Wajah Bunda merupakan Komunitas Khusus Perempuan yang berdiri 27 April 2012, sebagai wadah saling berbagi dan menginspirasi serta mengembangkan networking bagi para wanita di seluruh Indonesia.

Wajah Bunda Indonesia adalah komunitas organik yang tersebar di seluruh Indonesia berkantor pusat di Jakarta, memiliki 17 wilayah di seluruh Indonesia, dengan anggota terdaftar sejumlah 5000 orang di seluruh Indonesia, dengan anggota terbanyak di wilayah Jabodetabek.

Wajah Bunda Indonesia berkomitmen untuk terus berkembang dan memberdayakan perempuan dalam silaturahmi dan networking untuk bisa mandiri.