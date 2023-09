Rilis 5 Produk AC Terbaru, Gree Indonesia Perkenalkan Titi Kamal Sebagai Product Ambassador

Parapuan.co – Perusahaan yang berfokus pada produksi alat pendingin ruangan, PT Gree Electric Appliances Indonesia kembali meluncurkan lima produk terbaru yang diklaim tak kalah unggul dari produk sebelumnya.

Peluncuran tersebut dilakukan pada acara Dealer Gathering yang digelar di Sunway Pyramid Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (7/9/2023). Mengusung tema “Beyond The Limits”, acara tersebut juga dihadiri oleh 700 dealer Gree dari Indonesia.

Adapun lima produk tersebut adalah AC Standard N1, AC Inverter F6s, AC Floor Standing Sky Wind, Luxury Air Circulator, dan Wind Green Fan.

Gree Indonesia juga mengumumkan kerja samanya dengan anak perusahaan Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai, yaitu Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd. Melalui kerja sama itu, keduanya meluncurkan produk air conditioner (AC) komersial, seperti Air Handling Unit (AHU), Jet Air Conditioning System, dan Fan Coil Unit.

Baca Juga: Rilis Film ‘Cinta Tanpa Kata’, Gree Sebar Hadiah Senilai Puluhan Juta Rupiah untuk Penonton

Selain melakukan peluncuran produk, Gree Indonesia juga memperkenalkan product ambassador terbarunya, yaitu aktris papan atas Titi Kamal.

Penunjukkan Titi Kamal sebagai product ambassador Gree Indonesia tentunya dilakukan bukan tanpa alasan. Aktris yang telah membintangi banyak film dan sinetron Tanah Air tersebut dinilai menjadi sosok populer yang tepat untuk memperkenalkan produk-produk Gree kepada masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, pihak Gree Indonesia berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengenal produk-produk AC berkualitas dari Gree, sehingga penjualannya pun meluas di Tanah Air.

Acara Dealer Gathering Gree tahun ini juga tak kalah dengan acara-acara sebelumnya. Tahun lalu, Gree Indonesia menghadirkan salah satu band papan atas Indonesia sebagai bintang tamu, yaitu Noah. Sementara untuk tahun ini, Gree Indonesia memboyong diva yang namanya tersohor di Asia, yaitu Dato Siti Nurhaliza.

Baca Juga: FLife Perkenalkan Empat Produk Kitchen Appliances Multifungsi dan Inovatif

Komitmen untuk terus pertahankan kualitas produk

Dalam acara tersebut, Vice President PT GREE Electric Appliances Indonesia Will Wen pun menegaskan komitmen pihaknya dalam meluncurkan produk-produk AC yang mengedepankan teknologi terkini yang dikembangkan dengan proses penelitian yang kuat.