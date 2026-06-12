Tak Hanya Outfit, Pakaian Dalam Juga Penting untuk Menjaga Kenyamanan Liburan

KENYAMANAN SEPANJANG HARI - Selain outfit, pilihan pakaian dalam juga dapat memengaruhi kenyamanan saat banyak berjalan dan beraktivitas selama liburan.

PARAPUAN.CO - Saat menyusun rencana liburan, banyak perempuan biasanya sudah mempersiapkan berbagai outfit untuk mendukung agenda perjalanan.

Pakaian yang dibawa pun beragam, mulai dari pakaian santai untuk berjalan-jalan, dress untuk makan malam, hingga busana nyaman untuk menikmati waktu bersantai di hotel atau pantai. Terlebih, saat liburan satu hari bisa diisi dengan berbagai aktivitas, mulai dari pagi hingga malam hari.

Di tengah padatnya aktivitas tersebut, kenyamanan pakaian dalam juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan agar tubuh tetap nyaman beraktivitas sepanjang hari. Sebab, material yang kurang sesuai dapat membuat tubuh terasa lebih gerah dan kurang nyaman saat banyak bergerak.

Memahami kebutuhan tersebut, Younghearts menghadirkan koleksi Single Panties yang menawarkan berbagai pilihan material dan desain untuk menemani berbagai aktivitas selama liburan.

Melalui koleksi ini, Kawan Puan dapat memilih panty yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus membeli beberapa model dalam satu paket. Dengan begitu, pilihan yang diambil dapat lebih disesuaikan dengan aktivitas maupun preferensi masing-masing.

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PUNYA BANYAK PILIHAN - Koleksi Single Panties dari Younghearts menawarkan pilihan bahan cotton, microfiber, hingga detail renda feminin

Terdapat berbagai jenis panty yang bisa dipilih, mulai dari bahan katub yang nyaman digunakan sehari-hari, material microfiber yang ringan dan sejuk, hingga detail renda feminin yang memberikan sentuhan elegan.

Tak hanya itu, tersedia pula berbagai model yang dapat melengkapi summer look selama liburan. Ada juga pilihan material superstretchable yang dapat menyesuaikan bentuk tubuh dengan nyaman sehingga tetap mendukung mobilitas sepanjang hari.

Dengan beragam pilihan tersebut, Kawan Puan bisa lebih leluasa menentukan panty yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas yang akan dilakukan selama liburan.

Selain koleksi Single Panties, Younghearts juga menghadirkan pilihan panty pack yang berisi beberapa panty dalam satu kemasan sehingga dapat menjadi pilihan praktis untuk berbagai kebutuhan.

Koleksi Younghearts tersebut tersedia di berbagai department store, seperti Matahari, SOGO, Metro Indonesia, STAR, AEON, Seibu, dan Central Indonesia. Produk ini juga dapat ditemukan di Minoshe dan The Brahouse.

Bagi Kawan Puan yang lebih suka berbelanja secara online, koleksi Younghearts juga tersedia di berbagai platform e-commerce serta melalui situs resmi Younghearts.co.id.

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