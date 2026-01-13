Rabu, 14 Januari 2026
LIVE
Masuk Semester Genap, Rasa Aman Jadi Kunci Siswa Kembali Percaya Diri di Sekolah 

Tribunnews.com/(ISTIMEWA)
TRIBUNNEWS.COM - Hari pertama sekolah semester genap kerap dipandang sebagai kelanjutan dari proses belajar yang sudah berjalan.

Namun sebetulnya momen ini justru menjadi fase transisi yang menentukan, karena siswa kembali dihadapkan pada ritme belajar, tuntutan akademik, serta target yang harus dicapai setelah masa libur.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong sekolah di seluruh Indonesia untuk menciptakan iklim belajar yang aman dan suportif.

Lingkungan pendidikan diharapkan menjadi ruang yang ramah, bebas dari kekerasan dan perundungan, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih tenang dan fokus.

Meski demikian, kembali ke sekolah bukan hanya soal lingkungan yang kondusif.

Bagi siswa, awal semester juga berarti kembali menata kesiapan diri untuk menghadapi proses belajar yang tidak selalu mudah.

Tantangan akademik yang berlanjut, tuntutan materi yang meningkat, serta ekspektasi untuk tampil lebih baik membuat fase awal semester genap menjadi momen krusial dalam perjalanan belajar siswa.

Ketika Siswa Tidak Siap, yang Muncul Bukan Malas tapi Kecemasan

Memasuki semester genap, tidak semua siswa datang ke sekolah dengan kesiapan yang sama.

Di dalam kelas, kondisi ini kerap terlihat dari perubahan perilaku di mana siswa menjadi lebih diam, ragu untuk bertanya, dan cenderung pasif saat pelajaran berlangsung.

Sebagian bahkan memilih menunda mengerjakan tugas atau hanya mengikuti pembelajaran sekadarnya.

Situasi ini sering kali disalahartikan sebagai kurangnya motivasi belajar.          

Padahal, di balik perilaku tersebut terdapat tekanan akademik yang tidak selalu tampak di permukaan.

Memasuki awal semester genap, beban belajar umumnya meningkat, mulai dari target nilai, persiapan evaluasi, hingga tuntutan untuk menunjukkan perkembangan dari semester sebelumnya.

Bagi siswa yang belum memiliki gambaran arah belajar yang jelas, kondisi ini dapat memicu:

  • Kecemasan berlebihan saat mengikuti pelajaran.
  • Takut melakukan kesalahan di kelas.
  • Kehilangan fokus dan kepercayaan diri.
  • Menarik diri dari proses pembelajaran.

Rangkaian kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap pasif dan ragu di kelas bukanlah persoalan kemauan atau karakter siswa.

Berita Terkini

