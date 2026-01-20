Strategi Lulus Fakultas Kedokteran UNS, Ganesha Operation Gelar Webinar Sosialisasi PTN

TRIBUNNEWS.COM - Pada Sabtu, 17 Januari 2025, Ganesha Operation menggelar Webinar Sosialisasi PTN bertema “Strategi Lulus PTN: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret”.

Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan dapat diikuti peserta melalui YouTube Official Ganesha Operation serta platform Zoom.

Webinar ini dirancang sebagai wadah edukatif bagi siswa yang memiliki minat melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran (FK), khususnya di Universitas Sebelas Maret (UNS).

Hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut sejumlah tokoh yang kompeten di bidangnya. Di antaranya Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M., selaku Direktur Utama Ganesha Operation, yang menyampaikan komitmen GO dalam mendampingi siswa menuju perguruan tinggi negeri impian.

Selain itu, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)., Dekan Fakultas Kedokteran UNS, turut memberikan pandangan mengenai dunia pendidikan kedokteran dan kesiapan calon mahasiswa.

Webinar ini juga menghadirkan perwakilan program studi di Fakultas Kedokteran UNS, yakni Betty Suryawati, dr., M.BiomedSc., Sp.MK, PhD., Ketua Program Studi Kedokteran FK UNS, serta Dr. Ika Sumiyati Sukamto, S.Si.T., M.Kes., Ketua Program Studi Kebidanan FK UNS.

Dalam webinar tersebut, peserta juga diajak untuk lebih mengenal Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS) sebagai salah satu fakultas unggulan di bidang kesehatan.

Visi dan misi FK UNS diarahkan pada pengembangan pendidikan kedokteran yang berorientasi pada kesehatan komunitas, penguatan riset berkualitas dengan reputasi internasional, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berdaya guna bagi masyarakat.

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)., selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNS, dalam pemaparannya menjelaskan saat ini FK UNS memiliki sekitar 22 program studi, dan ke depan masih akan terus berkembang dengan rencana penambahan sekitar 10 program studi baru, yang sebagian besar merupakan program pendidikan spesialis.

Menurutnya, minat terhadap program sarjana di FK UNS juga tergolong sangat tinggi. Program S1 di fakultas ini tidak hanya menjadi favorit di lingkungan internal UNS, tetapi juga di kalangan calon mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia.

Lebih lanjut, Prof. Reviono menekankan, dunia pendidikan kedokteran tidak bisa dilepaskan dari nilai kompetisi dan kolaborasi.

Ia mengingatkan, meskipun seleksi masuk bersifat kompetitif, calon mahasiswa tetap perlu membangun semangat kerja sama dan teamwork, termasuk belajar dari pengalaman para alumni atau pihak-pihak yang telah lebih dulu menempuh jalur kedokteran.

Ganesha Operation Tekankan Pentingnya Strategi Hadapi Ketatnya Seleksi PTN

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Ganesha Operation, Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M., menyampaikan sambutan sekaligus pemaparan mengenai pentingnya strategi dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, khususnya pada rumpun kesehatan.

Ia menjelaskan, webinar Strategi Lulus PTN: Fakultas Kedokteran UNS terselenggara atas kerja sama antara Ganesha Operation dan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai bentuk sinergi dalam mendampingi siswa menghadapi persaingan PTN yang semakin ketat.