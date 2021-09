Wakil Rektor UMB: Teliti Memilih Program Magang Yang Memiliki Relevansi Dengan Bidang Keilmuan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Mercu Buana melakukan pelepasan kepada mahasiswa/i yang berhasil diterima mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam program MBKM tahun ini Universitas Mercu Buana mengirim total 87 mahasiswa/i untuk mengikuti berbagai program, baik pertukaran mahasiswa antarprogram studi,maupun IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards), Magang Bersertifikat, Studi Independen, KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia), dan Satuan Mengajar.

“Jangan lupa untuk teliti memilih program magang maupun pertukaran pelajar yang masih memiliki relevansi dengan bidang keilmuan. Untuk yang studi di luar negeri. Tolong jaga nama baik bangsa, sekaligus juga Universitas Mercu Buana. Tunjukkan bahwa kita orang yang terbuka menerima masukan dan mampu bekerja sama dengan semua pihak dari bangsa manapun di dunia,” ungkap Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, Dr. Harwikarya, MT dalam acara pelepasan yang dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting.

Sebagian mahasiswa/i UMB yang dilepas mengikuti Program MBKM di Dalam dan Luar Negeri secara daring

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.

Sementara itu, Dyah Aulia Nur Fadillah, mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa ke University of Pecs, di Hungaria mengaku senang.

“Dalam program IISMA di University of Pecs, saya tidak mengambil jurusan khusus namun memilih mata kuliah. Mata kuliah yang saya pilih termasuk di Faculty of Humanities dan Faculty of Business,” tutur Vice President 2 Mercu Buana English Club 2020 – 2021 ini.

Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) merupakan bagian dari program Kampus Merdeka (MBKM). Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempaatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.