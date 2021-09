Startup goKampus Mudahkan Calon Mahasiswa Daftar Kuliah di Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Startup teknologi pendidikan goKampus memberikan kemudahan bagi lulusan SMA yang ingin mencari perguruan tinggi swasta dan universitas mancanegara untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Melalui fitur Instant Approval, pelajar yang ingin mendaftar kuliah tidak perlu lagi mengisi banyak formulir untuk mendaftar ke banyak universitas.

"Cukup dengan mengunggah rapor kelas 10-12 SMA ke aplikasi, maka dalam 1 jam akan mendapatkan konfirmasi penerimaan kuliah dari kampus-kampus rekanan kami," ucap Nathan Santoso, CEO dan pendiri goKampus dalam keterangannya, Rabu (15/9/2021).

Untuk mendukung semangat para generasi muda mempersiapkan pendidikan dan karir di masa depan, goKampus menggelar goKampus Virtual Education Expo (GOEX) di Indonesia.

GOEX merupakan expo pendidikan yang menghadirkan 200+ kampus dari 9 negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Singapura, Malaysia, Jerman, Selandia Baru, dan Australia.

Ada lebih dari 300 pilihan jurusan unik dan belasan seminar, talk show, dan workshop yang dibawakan oleh berbagai public figure dan praktisi profesional lintas industri.

Mulai dari Bong Chandra (Founder of Triniti Land), Yasa Singgih (Co-founder & CEO Fortius, Young Entrepreneur Forbes 30 Under 30 Asia), Nadia Soekarno (Public Figure), Sania Leonardo (Content Creator), Stela Nau (Head of Public Affairs for East Territory Grab Indonesia), dan berbagai pembicara lainnya.

Peserta juga bisa konsultasi pendidikan secara gratis di kampus dalam maupun luar negeri hingga diurusin sampai beres.

"Bisa juga bisa mendapatkan informasi seputar beasiswa, tes minat bakat, dan persiapan meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris secara gratis," katanya.