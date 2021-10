Jazilul Fawaid: Negara dan Perguruan Tinggi Jadi Jembatan Bawa Ide-Ide Bisnis ke Kelas Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Esa Unggul dan Academy of Entrepreneurs Australia usai menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021, pelatihan dan kompetisi bisnis internasional.

Kegiatan ini berlangsung secara daring sejak 30 Agustus 2021, yang diikuti sejumlah mahasiswa dari 12 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Prancis, India, Mexico, Costa Rica, dan Ekuador.

Sejumlah 16 universitas di Indonesia yang berpartisipasi dalam program ini.

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mendukung kegiatan ini dan berharap kegiatan ini terus berlanjut pada tahun berikutnya, serta menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam pendidikan dan kewirausahaan di seluruh negara.

“Ide-ide bisnis serta pelatihan kelas dunia selama 5 minggu seperti ini adalah terobosan yang perlu dilestarikan.

Menjadi tugas negara dan perguruan tinggi untuk menjadi jembatan, supaya membawa ide-ide bisnis ini ke kelas dunia,” kata Jazilul Fawaid pada Media Dialogue Idea to Business International Competition 2021 di Universitas Esa Unggul Jakarta.

Program Idea to Business (I2B) merupakan program pengembangan kapasitas yang dilengkapi dengan arena latihan untuk menyampaikan ide bisnis (pitching) kepada investor sebelum terjun ke dunia nyata.

Dalam kompetisi ini, peserta terlibat dalam rangkaian pembelajaran kewirausahaan dan bergabung dalam kelompok untuk mengembangkan ide bisnis. Pelatihan dan Kompetisi diadakan secara daring pada tanggal 30 Agustus – 12 Oktober 2021 (lima minggu).

Empat minggu untuk kursus bersertifikat dan satu minggu untuk pitching.

Selain mendapatkan sertifikat, peserta berpeluang mendapatkan beasiswa dari Academy of Entrepreneurs Australia, memenangkan hadiah kompetisi, hingga Rp25.000.000 atau USD1.675 untuk satu grup yang terbaik.

Mereka juga berpeluang mempelajari pengetahuan dan keterampilan praktis terbaik dalam mengembangkan ide menjadi bisnis dari instruktur, mentor, dan pemilik usaha berpengalaman.

Juga memperluas jaringan bisnis di tingkat internasional, termasuk jaringan ke investor, membangun jaringan kewirausahaan di antara para peserta dan meningkatkan kepribadian, kualitas emosional, dan keterampilan komunikasi dan khusus mahasiswa Universitas Esa Unggul yang berpartisipasi dalam Kompetisi ini akan dianggap telah menyelesaikan mata kuliah Kewirausahaan 2.

Untuk memastikan integritas dan ketidakberpihakan dalam mengevaluasi rancangan usaha, Idea to Business International Competition 2021 mengundang praktisi dan pakar bisnis serta tokoh-tokoh terkemuka dalam pendidikan kewirausahaan sebagai juri.

Diantaranya, Paula Mills (Founder & CEO Academy), Prita K Gani, MBA, MCIPR, APR (President ASEAN PR Network), Marcelino Aviles (Former Panama Ambassador to Australia, Author and Entrepreneur) dan George Pramadono (Business Strategist and Starups Advisor).