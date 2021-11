Konsisten Produktif Sedari Muda, Hindarkan Diri dari Narkoba. 

TRIBUNNEWS.COM - Menciptakan generasi muda yang bersih dari narkoba merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak. Mulai dari keluarga, lingkungan, hingga semua pemangku kebijakan. Berdasarkan data dari BNN pada tahun 2019, sebanyak 3,6 juta orang di Indonesia menggunakan narkoba, dan 27% di antaranya adalah pengguna dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dikutip dari Healthy Children, masa remaja dikategorikan sebagai masa transisi yang dialami anak – anak untuk mencapai usia dewasa. Dalam perkembangan emosinya, seorang remaja akan mencari identitas diri, mulai melakukan hal yang berisiko, serta memiliki ikatan tersendiri dengan teman sebaya dan teman terdekatnya. Bimbingan orang tua serta lingkungan terdekat sangat dibutuhkan dalam kurun waktu ini.

Berdasarkan buku Talking With Your Kids About Drug and Alcohol yang ditulis oleh Bandung Valley, tipe remaja yang memiliki kemungkinan terjerumus narkoba adalah remaja yang pembosan, sering merasa tertekan, murung, dan tidak mampu berbuat sesuatu yang berguna dalam kehidupan sehari – hari.

Salah satu cara untuk mencegah generasi muda terjerumus narkoba adalah dengan tetap produktif dan menyibukkan diri dengan hal positif. Apa saja sih manfaat produktif sedari muda?

1. Mampu Melakukan Banyak Hal

Menurut habitgrowth.com, orang yang produktif akan terbiasa melakukan banyak hal dengan tidak menyita banyak waktu. Biasakan membuat skala prioritas dan tuangkan di kalender atau tabel prioritasmu sendiri. Kamu akan mampu menyelesaikan tanggung jawab berdasarkan waktu dan kepentingan. Dengan demikian, sisa waktu tersisa dapat kamu manfaatkan untuk menyalurkan hobi, berkumpul dengan teman, keluarga, atau hal positif lainnya.

2. Work Life Balance

Psikolog Graheta Rara Purwasono, M.Psi dari Universitas Airlangga, menyatakan produktivitas yang baik adalah produktivitas yang memberimu waktu untuk beristirahat dan pada saat yang bersamaan, mendorongmu untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehat. Konsisten produktif sedari dini dapat memberikan keseimbangan antara bekerja / belajar dan menikmati kehidupan pribadi.

3. Mengurangi Stres dan Depresi

Penelitian yang dimuat Journal of Personality and Social Psychology Bulletin menyatakan kebiasaan hidup yang lebih disiplin dapat membuat kamu menyelesaikan segala pekerjaan dengan lebih efektif. Pada akhirnya, hal ini akan mengangkat beban mental dari bayang – bayang deadline maupun penumpukan tugas dan pekerjaan.

4. Terus Mengembangkan Diri

Gaya hidup produktif adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang akan membuat diri kita semakin berkembang dan disiplin. Dengan membiasakan diri untuk selalu produktif, kamu akan terus memperbarui keahlian, kemampuan, dan pengetahuan sejalan dengan perkembangan.

5. Positive Thinking

Di saat produktif, pikiran kamu akan terfokus pada tujuan yang ingin dicapai dan tidak mudah terdistraksi dengan hal negatif. Pikiran positif akan menstimulasi otak untuk berfungsi secara maksimal. Berdasarkan penelitian dari Psychological Bulletin Desember 2005, orang yang berpikiran positif cenderung lebih percaya diri, optimis, dan energetik dalam menghadapi hidup. Hal ini pun akan mampu menghindarkan kamu dari keinginan mencoba hal negatif seperti narkoba.

Manfaatkan masa mudamu untuk membangun kesuksesan dalam hidup. Kenali potensi dalam diri, dan isi hidupmu dengan berbagai macam kegiatan yang mampu mendukung mimpimu. Ingatlah selalu, narkoba bukan hal untuk dicoba. Do something that your future self will thank you for.