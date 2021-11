Legal Expo 2021 Raih MURI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA, Pameran hukumter besart ahun ini di Indonesia, Legal Expo 2021, Boost Your Career, Advance Your Studies, Expand Your Network, in the Legal Field and Beyond, meraih Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada hariterakhir di rangkaian pelaksanaannya (13/11).

RekorDunia - MURI yang diraihad alah untuk kategori Pameran Hukum Secara Daring Dengan Narasumber Terbanyak dari Satu Angkatan Satu Almamater. Acara yang diselenggarakansecara virtual ini diikuti oleh lebih dari 2000 orang pendaftar dan perwakilan dari 127 Universitas di Indonesia. Ia melibatkan 139 online legal session dengan lebih dari 100 kontributor yang terdiridari Lawyers, In-House Counsels, Notaris, Praktisi Hukum, Akademisi, Birokrat, Kurator, Diplomat, Pengusaha, Masyarakat Umum serta para Pemerhati Hukum.

Acara diselenggarakan oleh Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1991 yang berkolaborasidengan Irma Devita Learning Center (IDLC), dimulaisejak 11-13 November 2021. 139 online session tersebut terdiri dari 48 kelas webinar, 39 kelas meet & greet, 52 sesi podcast dan peluncuran buku tentang hukum yang ditulis oleh 24 alumni FHUI 1991

Ketua Panitia Legal Expo 2021, Sakurayuki, menerima langsung piagam Rekor MURI yang diserahkan oleh Pendiri Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI), Jaya Suprana. Sakurayuki menyampaikan bahwa acara inimerupakan bagian dari program Together for Good (bersama untuk kebaikan) dalamrangka menuju Pearl Reunion Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Angkatan 1991.

Acara Together for Good sendiri adalah gerakan FHUI 1991 untuk melakukan kebaikan yang diwujudkan dalam rangkaian kegiatan bersifat sosial, peduli kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Kegiatannya mulai dari menanam pohon, berbagi pupuk dan sembako, memberdayakan warung-warung kecil dan guru honorer, mengadakan toren air bersih serta menyediakan aplikasi voucher pendidikan untuk 4,000 siswa usia sekolah.

“Kira-kira lebih dari 25 tahun, para alumni FHUI 1991 mengembangkan diri dan berkarya setelah lulus dari fakultas hukum. Now, time to give back! Melalui Legal Expo 2021, para alumni yang telah berada di puncak karirnya, terlepas dari karirnya di bidang hukum maupun tidak, bertekad untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara ini”, jelasnya.

Sakurayuki menambahkan bahwa kegiatan ini juga mempunyai komitmen untuk membantu para peserta Legal Expo 2021 mendapatkan kesempatan mengikuti program mentoring dan magang di beberapa perusahaan tempat alumni bernaung.

Irma Devita, pendiri IDLC menyatakan bahwa IDLC turut bangga dapat mendukung rekor MURI yang dipegang oleh FHUI 1991 ini.*