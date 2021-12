Empat Prodi UKI Ikuti Asesmen Akreditasi Internasional FIBAA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Empat Program Studi (Prodi) di UKI mengikuti proses penilaian untuk memperoleh akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Perolehan akreditasi internasional merupakan bentuk komitmen UKI untuk menjadi kampus unggulan yang mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Keempat Prodi tersebut yaitu Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI, Prodi Hukum FH UKI, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FSB UKI dan Prodi Sastra Inggris FSB UKI. Kegiatan asesmen akreditasi FIBAA dilaksanakan dari tanggal 7-9 Desember 2021 secara daring dengan menggunakan platform zoom.

Adapun assesor (the expert panel) FIBAA yaitu Prof. Dr. Margit Bussmann (University of Greifswald, Germany), Prof. Dr. Vera de Hesselle (Bremen University of Applied Sciences, Germany), Prof. Dr. Ilka Mindt (University of Paderborn, Germany), Irwan Trinugroho (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia), Dr. Rudolf Camerer (elc-European Language Competence, Frankfurt a.M., Germany), Dr. Philipp Stiel (Bavarian State Chancellery, Free State of Bavaria, Munich, Germany), Edgar Wienhausen (perwakilan mahasiswa Free University of Berlin, Germany), Dr. Birger Hendriks FIBAA (FIBAA Project Manager).

Acara diawali dengan presentasi Pimpinan UKI yaitu Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Wakil Rektor bidang Akademik, Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., M.A., Wakil Rektor bidang Keuangan, Pemasaran dan Administrasi Umum, Dr. Denny Tewu, S.E., M.M., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hukum, Angel Damayanti, S.P., M.Si., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor bidang SDM dan Kerja Sama, Dr. rer. Pol. Ied Veda Sitepu, S.S., M.A.

Selanjutnya penjelasan tentang masing-masing program studi, yaitu oleh Mike Wijaya Saragih, S.S., M.Hum (Ketua Program Studi Sastra Inggris FSB UKI), Hendrikus Male, S.Pd., M.Hum (Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FSB UKI), Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H. ( Ketua Program Studi Hukum FH UKI), Dra. Valentina Lusia Sinta Herindrasti, M.A (Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fisipol UKI). Masing-masing Prodi sebelumnya telah menyiapkan dokumen Self Evaluation Report (SER) sebagai dokumen yang diajukan untuk proses akreditasi ini.

Proses penilaian dilakukan dengan mewawancarai pimpinan di masing-masing Prodi mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua program studi, perwakilan dosen, alumni, staf kependidikan dan beberapa mahasiswa.

Kepala Kantor Urusan Internasional UKI, Dr. Lisa Gracia Kailola, S.Sos., M.Pd, menjelaskan FIBAA adalah sebuah lembaga di Eropa yang berorientasi internasional untuk penjaminan mutu dan pengembangan mutu dalam pendidikan tinggi. FIBAA merupakan mitra untuk Institusi Pendidikan Tinggi dan penyedia pendidikan yang sebanding.

“Dengan pengalaman bertahun-tahun dan jaringan ahli FIBAA yang besar, mereka menemani dan mendukung banyak institusi tinggi dalam setiap langkah strategi meningkatkan kualitas setiap lembaga pendidikan tinggi, “ ujar Dr. Lisa Gracia Kailola. (*)