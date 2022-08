TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 30 bagian Observing and Asking Questions.

Kunci jawaban ini untuk buku bahasa Inggris kelas 8 dengan tema 'When Englis Rings a Bell'.

Kunci jawaban berupa menulis kesimpulan dari percakapan pada halaman 29.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini yang berisi kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 30 ini sebagai acuan pembelajaran.

Siswa diharapkan mengerjakan terlebih dahulu secara mandiri.

Berikut kunci jawaban kelas 8 halaman 30.

Kunci Jawaban Kelas 8 Halaman 30

Soal bahasa inggris halaman 30 - Kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 30 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 8)

1. According to Adnan:

- His dad will go to his school to collect his report.

2. According to Lathan: