Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 43, Collecting Information: What Does Edo do On Sunday

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 43 bagian collecting information.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 43 ini berupa menuliskan jadwal yang dilakukan Edo di hari Minggu.

Kunci jawaban dapat dilihat pada halaman sebelumnya, yaitu siswa menuliskan ilustrasi gambar kegiatan Edo mulai dari pagi, siang hingga malam.

Artikel yang berisi kunci jawaban bahasa Inggris ini sebagai acuan orang tua atau wali murid dalam mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa menjawab terlebih dahulu secara mandiri.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 halaman 43

Collecting Information

What does Edo do on one Sunday? We will handwrite the information in a table.

Here are what we will do. We will discuss and decide the information from each statement.