TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kunci jawaban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas 9 SMP halaman 241, 242, 243, dan 244.

Di halaman 241, 242, 243, dan 244, siswa diminta untuk menjawab soal pilihan ganda pada Uji Kompetensi.

Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 241

Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 241, 242, 243 dan 244: Uji Kompetensi Pilihan Ganda (Buku IPA Kelas 9)

1. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah...

A. kimia-listrik-cahaya

B. listrik-mekanik-cahaya

C. kimia-mekanik-cahaya

D. mekanik-listrik-cahaya

Jawaban: A

2. Gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan.

Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 1 dan 3

D. 1 dan 4

Jawaban: C

3. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah ...

A. 600 C

B. 60 C

C. 6 C

D. 0,6 C

Jawaban: D

