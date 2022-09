Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 1 Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal PTS/UTS Bahasa inggris kelas 7 semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal dan kunci jawaban dalam artikel ini sebagai latihan mengerjakan PTS/UTS mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1.

Simak Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Inggris kelas 7, semester 1 dari berbagai sumber, sesuai materi dalam buku:

Soal pilihan ganda

1. Zella : How are you, Lisa?

Lisa : I have a headache.

Zella : …

Lisa : Thanks a lot.

A. Get well son

B. Get well soon

C. Get wall son

D. Get wall soon

Jawaban: B

2. Two days before Wednesday is…

A. Sunday

B. Monday

C. Tuesday

D. Wednesday

Jawaban: B

Anisa’s Schedule for numbers 3 & 4

Monday : Math – English – Religion

Tuesday : Indonesia – Lampung – Art

Wednesday : Science – Social – English

Thursday : Indonesia – Sport – Citizenship

Saturday : Math – English – Art