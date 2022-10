Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 82 Bagian Vocabulary Builder: Match The Words

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 82 Vocabulary Builder: Match The Words.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82 berupa mencocokkan kata berbahasa inggris dengan terjemahannya.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82 ini tersedia 10 kata Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara acak.

Sekumpulan kata acak tersebut terdapat kata kerja, kata benda dan kata sifat.

Orang tua atau wali menggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 185 Task 2: Answer About Strong Wind

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82

Vocabularry Builder

March the words with their Indonesian equivalents.

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 82 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 82 Vocabulary Builder, Match The Words (Buku PDF Bahasa Inggris kelas 10)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 183, 184 Reading Comprehension: Strong Wind