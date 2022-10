Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 34 Kurikulum Merdeka Section 4: Reading

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 34 Kurikulum Merdeka, dapat dilihat di dalam artikel ini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 34 Kurikulum Merdeka ini membahas tentang Section 4 Reading.

Siswa diharuskan membaca Text 1.1 terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal yang ada di Worksheet 1.16.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 34 Kurikulum Merdeka:

a. Read the text about people’s hobbies. See the Wordbox.

c. Answer the questions based on Text 1.1.

1. Who loves playing badminton?

Answer: Ibu Posma and Sinta

2. How often does Monita read novels?

Answer: Twice a week

3. What tools does Galang need to go fishing?

Answer: Fishing rod, a bucket, and a fishing net

4. Mention the people who do their hobbies outdoors.

Answer: Galang, Ibu Posma and Sinta

5. Mention the hobbies that support physical health.

Answer: Ibu Posma and Sinta

