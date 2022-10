TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 20.

Pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 20 terdapat soal latihan menulis dan mengucapkan.

Soal pada Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 20 berisi perintah bagi siswa untuk melengkapi ucapan salam sesuai waktu.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 20.

Soal menulis dan mengucap pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 20.

Baca juga: Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 1 Halaman 180 181 182 Subtema 4 Pembelajaran 4

Write and say

Complete the greetings, and say them.

1. G_ _ d _o_n_ _ g

Jawaban:

Good Morning

2. _ _ o _ a_ter_ _ _ _

Jawaban:

Good Afternoon

3. _oo_ eve_i_ _

Jawaban:

Good Evening

4. Go_db_ _

Jawaban:

Good Bye

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)