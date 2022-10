Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD Halaman 15, My Mother Likes

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 15. Tugas Look and Write, siswa diminta menuliskan buah kesukaan keluarga Cici pada sebuah gambar.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 15.

Pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 15 terdapat soal latihan melihat dan menulis.

Soal pada Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 15 berisi perintah bagi siswa untuk menuliskan buah kesukaan keluarga Cici.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 15.

Tugas Look and Write pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 15.

Look and Write

Look at Cici's family and write their favourite fruits!

- My fathers likes snakefruit

- My mother likes ...

Jawaban: My mother likes Apple

- My brother likes ...

Jawaban: My brother likes Rambutans

- My sister likes ...

Jawaban: My sister likes Orange



- My Grandfather likes ...

Jawaban: My Grandfather likes Banana

- Cici likes ...

Jawaban: Cici likes Strawberry

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)