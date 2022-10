Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7 Halaman 33 Section 4 Reading

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 7 halaman 33, dapat disimak di sini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka memiliki 5 chapter.

Pada artikel ini akan membahas kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka Chapter 1, yang berjudul About Me.

Di halaman 33 buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka section 4, siswa diminta untuk membaca tentang hobi pada Text 1.1.

Setelah selesai membaca, siswa diharuskan menjawab pertanyaan pada Worksheet 1.15 yang berkaitan dengan cerita di Text 1.1.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 33 ini diperuntukkan bagi orang tua/wali siswa, dalam memandu proses belajar anak.

Siswa diharuskan untuk menjawab sendiri pertanyaan tersebut, setelah itu orang tua/wali mencocokan jawaban yang ada di kunci jawaban ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka halaman 33:

Section 4 - Reading

a. Read the text about people’s hobbies. See the Wordbox.

Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 7

b. Work with a classmate to complete Worksheet 1.15 based on the Text 1.1.

1. Name: Galang

Hobby: Fishing

Frequency: Once a week

Tools Needed: Fishing rod, a bucket, and a fishing net

2. Name: Monita

Hobby: Reading

Frequency: Twice a week

Tools Needed: Novels

3. Name: Andre

Hobby: Playing mobile gaming

Frequency: Every weekend

Tools Needed: Smartphone and internet connection

4. Name: Ibu Posma

Hobby: Playing badminton

Frequency: Once a week at Sunday morning

Tools Needed: Racket and shuttlecock

5. Name: Sinta

Hobby: Playing badminton

Frequency: Once a week at Sunday morning

Tools Needed: Racket and shuttlecock

