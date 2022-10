39 Mahasiswa Indonesia Dalami Pendidiikan Vokasi di Universitas Nottingham

Para mahasiswa penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards for Vocational Edition (IISMAVO) di Universitas Nottingham, Inggris.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendikbudristek mengirimkan 39 orang penerima beasiswa (awardees) Indonesian International Student Mobility Awards for Vocational Edition (IISMAVO) ke Universitas Nottingham, Inggris.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek Kiki Yuliati mengatakan hal ini merupakan sejarah bagi para mahasiswa vokasi.

“Hari ini menandai tonggak penting bagi kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita bisa mengirim mahasiswa vokasi untuk ke luar negeri, untuk satu kesempatan yang baik ini,” kata Kiki melalui keterangan tertulis, Selasa (11/10/2022).

Menurut Kiki, dunia memang sudah berubah seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat.

Para mahasiswa, kata Kiki, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk berinteraksi secara global dengan orang-orang internasional.

"Melalui IISMAVO, pemerintah Indonesia memberikan dukungan keuangan yang kuat bagi siswa vokasi di negara ini untuk mendapatkan pengalaman internasional dalam pendidikan," kata Kiki.

Kiki juga menitipkan para mahasiswa untuk dididik dengan cara terbaik di Universitas Nottingham yang disebutnya sebagai salah satu universitas terbaik di Inggris dan disegani secara global.

Kepada mahasiswa penerima beasiswa, Kiki juga memberi motivasi untuk semangat belajar dalam mengarungi perjalanan penuh pengalaman selama program berlangsung.

“Masih banyak yang harus dipelajari dan dijelajahi. Saya berharap bisa melihat Anda semua di Indonesia dengan pikiran terbuka dan ide-ide yang cemerlang,” kata Kiki.

Para mahasiswa disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya Desra Percaya.

Perayaan penyambutan dibalut dalam acara “IISMAVO Formal Welcome Event at University of Nottingham”.

Seperti diketahui, secara bertahap, 39 orang mahasiswa dikirim ke Universitas Nottingham sejak Jumat (30/9) lalu melalui program IISMAVO.

Nantinya, mereka akan belajar selama satu semester di Universitas Nottingham. Para penerima beasiswa tersebut merupakan mahasiswa sarjana terapan dan diploma dari perguruan tinggi vokasi yang berada pada semester empat sampai dengan enam.