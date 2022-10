Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 49, Vocabulary Builder, Mencocokkan Kata

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 49, Vocabulary Builder.

Vocabulary Builder

Task: Match The Words

Match the English words on the left with the Indonesian equivalents on the right. Follow the example.

- Requirement: Persyaratan

- Qualification : Jenis keterampilan/kepribadian pengalaman yang membuat seseorang cocok untuk suatu pekerjaan tertentu

- Enclosed: Terlampir

- Colleagues: Kolega

- To appear: Termuat di koran

- Resume: Daftar riwayat hidup/Curriculum Vitae (CV)

- Consideration: Pertimbangan

- Be suited: Cocok untuk

- In order to: Agar

