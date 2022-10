Kunci Jawaban Matematika Kelas 11 Halaman 24 Uji Kompetensi 1.2, Induksi Matematika

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Matematika kelas 11 halaman 24.

Pada buku Matematika Kelas 11 halaman 24 memuat soal Uji Kompetensi 1.2.

Soal pada Uji Kompetensi 1.2 pada buku Matematika kelas 11 halaman 24 masuk dalam bab 1 yang membahas terkait Induksi Matematika.

Sebelum menengok kunci jawaban Matematika kelas 11 halaman 24 diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Matematika kelas 11 ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tugas Uji Kompetensi 1.2 pada buku Matematika kelas 11 halaman 24. (Buku Matematika Kelas 11)

Jawaban:

1. a. Dalam bilangan asli terdapat paling sedikit satu bilangan prima p hingga n =p.k > p < p.k +6

Pernyataan pada soal tersebut terbukti salah, seharusnya n > p < n + 6

b. a2 + b2 = c2 + d2

(a - b)2 + 2ab = (c - d)2 + 2cd

terlihat kesamaan bahwa

(a - b) = (c - d)

atau

2ab = 2cd

a = d dan b = c

(komutatif perkalian)

Terbukti

2. a. 5, 13, 21, 29, 37, 45, ....

Angka di atas merupakan barisan aritmatika karena perbedaan antar dua sukunya tetap yakni selalu bertambah 8

a = 5

b = 13 - 5 = 8

Rumus suku ke n:

Un = a + (n-1)b

Un = 5 + (n-1)8

Un = 5 + 8n-8

Un = 8n - 3



b. 6, 15, 30, 51, 78, 111, 9, 15, 21, 27, 33, 6, 6, 6, 6

a = 6, b = 9, c = 6

Un = a + b(n-1) + c(n-1)(n-2)/2

Un = 6 + 9(n-1) + 6(n-1)(n-2)/2

Un = 6 + 9n-( + 3(n-1)(n-2)

Un = 9n - 3 + 3(n2 - 3n +2)

Un = 3n2 + 3

c. 0, 6, 16, 30, 48, 70

+ 6 + 10 + 14 + 18 + 22 + 4 + 4 + 4

2a = 4

a = 2

3a + b = 6

6 + b = 6

b = 0

2 + b + c = 0

2 + 0 + c = 0

c = -2

Un = an2 + bn + c

Un = 2n2 + (0)n - 2

Un = 2n2 - 2

Un = 2(n2 - 1)

d. -2, 1, 6, 13, 22, 33, ...

Angka di atas merupakan barisan aritmatika bertingkat karena beda antar dua sukunya tidak tetap