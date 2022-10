TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 44 Kurikulum Merdeka, dapat dilihat di dalam artikel berikut ini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 Chapter 1 yang berjudul About Me.

Sedangkan di dalam buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 44 masuk dalam Unit 3 tentang My Friends and I.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab Section 3 tentang Reading and Viewing di halaman 44 buku Bahasa Inggris kelas 7 Kurikulum Merdeka.

Siswa diharuskan untuk menjawab pertanyaan secara mandiri sebelum melihat kunci jawaban.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 44 Kurikulum Merdeka hanya diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid.

Jika sudah selesai mengerjakan, orang tua atau wali murid dapat melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 44 Kurikulum Merdeka untuk mencocokkan jawaban.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 44 Kurikulum Merdeka:

a. Look at Picture 1.3. Observe the physical traits of each person in the picture. You can use the words in the box to describe each person. See the Wordbox.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 44 Kurikulum Merdeka (Kemendkibudristek)

b. Complete the blanks with the correct words in the clouds.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 44 Kurikulum Merdeka (Kemendkibudristek)

Galang and Friends

Galang shows a picture of his friends at home to Monita and Andre. In this picture, Galang wears a black jacket. Lenny is standing in the far left. She is (1) tall and (2) straight. She likes sewing.

Next to Lenny is Tono. He is popular because of his (3) curly, (4) wavy hair. The boy sitting in the front row is Ahmad. He is (5) skinny and (6) short. He likes playing soccer. The other boy sitting next to Ahmad is Dani. Like Ahmad, Tono also has (7) curly hair. He likes playing soccer.

There are two other girls in the picture. They are standing next to Tono. They are Nina and Salma. Nina (8) long, (9) straight hair. Salma wears a (10) hijab and glasses. They like playing badminton. Finally, the boy standing on the right is Made. He uses a crutch. Made likes playing basketball.

