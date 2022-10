Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka: My Favorite Food

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2 tentang Culinary and Me.

Nantinya, siswa dihadapkan soal essay pada Section 1 di buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka.

Siswa diharuskan mengerjakan soal Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid.

Setelah siswa selesai mengerjakan soal, orang tua atau wali murid dapat mencocokkan jawaban di kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka ini.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka.

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59-60 Kurikulum Merdeka:

a. Are you familiar with these kinds of food and drinks? Tick the kinds of food and drinks that you have ever eaten and drunk. See the Wordbox.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 59 (Kemendkibudristek)

b. Write the kinds of food and drinks in Worksheet 2.1. at the appropriate categories. See the Wordbox.

Main meal:

- Rica-rica Chicken

- Fried Fish

- Fried Rice

- Tempe Bacem

Snack:

- Chocolate Cake

- Cassava Chips

- Pudding

- Toast

Drink:

- Boba Milk Tea

- Orange Juice

- Water

- Ice Tea

(Tribunnews.com/Whiesa)