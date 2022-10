TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka Section 4 di dalam artikel ini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2, Culinary and Me.

Siswa nantinya diharuskan untuk menjawab soal yang ada di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka ada di Section 4, Speaking.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid untuk membimbing siswa dalam belajar.

Jika siswa sudah selesai mengerjakan, dapat mencocokkan jawabannya yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 69 Kurikulum Merdeka:

b. Think of at least two kinds of food and two kinds of drinks that have the following textures and tastes.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 69 Kurikulum Merdeka

c. Say the food and drinks and their descriptions of texture and taste to the class. Number one has been done for you.

1. It’s tea with sugar. It’s sweet.

2. It's wedang jahe. It's spicy.

3. It's mineral water with ice. It's plain and cold.

4. It's caramel wafer. It's sticky, crunchy, and crispy.

5. It's potato chips. It's greasy, salty and savory.

