Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 75 Kurikulum Merdeka Chapter 2 Unit 2

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2 Unit 2.

Chapter 2 buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka membahas tentang Culinary and Me.

Sedangkan Unit 2 buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka membahas tentang My Favorite Snack.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal yang ada di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid, dalam membimbing proses belajar siswa.

Setelah siswa selesai mengerjakan soal, orang tua atau wali murid dapat mencocokkan jawaban yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban yang ada di kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 75 Kurikulum Merdeka:

b. Read a text about Galang’s favorite snack. See the Wordbox.

Galang’s Favorite Snack

My favorite snack is banana fritters. My mom makes them almost every afternoon. She fries them in hot oil until they look golden brown. I like them because they are crispy and crunchy outside, but sweet and soft inside. Sometimes, I add sprinkles, grated cheese, or palm sugar on top of them. Can you imagine how delicious they are? It’s inger-licking good!

c. Write true or false for each statement based on the text.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 75 Kurikulum Merdeka (Kemendkibudristek)

1. Banana fritters taste savory. (____)

Answer: False

2. Banana fritters are very soft outside. (____)

Answer: True

3. Galang loves grated cheese for topping. (____)

Answer: True

4. Galang’s mom makes banana fritters for breakfast. (____)

Answer: False

5. Galang’s mom uses a frying pan to make banana fritters. (____)

Answer: True

(Tribunnews.com/Whiesa)