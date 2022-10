Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 78 Kurikulum Merdeka Chapter 2

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 Kurikulum Merdeka ada di dalam artikel berikut ini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2 Culinary and Me.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal dalam buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 Kurikulum Merdeka yang berada di Section 3.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid.

Jika siswa sudah selesai mengerjakan soal yang ada di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 Kurikulum Merdeka, dapat meminta bantuan orang tua atau wali murid untuk mencocokkan jawaban.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban yang ada di dalam artikel ini.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 78 Kurikulum Merdeka:

c. Fill in the blanks in the mind map based on the text in Picture 2.6.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 78

Taste:

- Sweet

- A little bitter

Texture:

- Spongy

- Fluffy