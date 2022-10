Dewan Pakar BPIP Darmansyah Dilantik Jadi Ketua Pusat Studi Pancasila UP

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Pancasila melantik beberapa pejabat di berbagai posisi strategis, di Aula Nusantara Fakultas Hukum, Kamis pekan lalu. Satu di antara yang dilantik adalah Dr Darmansyah Djumala sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (PSP UP).

Darmansyah saat ini juga masuk dalam Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan sebelumnya pernah menjadi Duta Besar dan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Wina, Austria.

Rektor UP, Prof Dr Edie Toet Hendratno berharap dengan kepakaran Darmansyah dapat menjadikan Pusat Studi Pancasila sebagai center of excellence dan memimpin implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, sehingga mahasiswa dapat terhindar dari ideologi yang merusak.

"Mengedepankan toleransi, menghargai kemajemukan dan terbuka terhadap perbedaaan adalah salah sikap yang diharapkan tumbuh dari seorang intelektual perguruan tinggi, sehingga Ia dapat menjadi penggerak dalam pelestarian nilai-nilai Pancasila," kata Edie dikutip Rabu (19/10/2022).

Selain itu, dilantik pula Diennaryati Tjokrosuprihatono, sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Hukum, Humas dan Ventura, yang sebelumnya bekerja sebagai Duta Besar RI untuk Ekuador.

"Adanya kehadiran para Duta Besar yang sudah berpengalaman memperkenalkan nilai-nilai Pancasila di dunia Internasional dapat semakin mendorong keaktifan Universitas Pancasila dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila," kata Edie.

Baca juga: Hadapi Resesi, Kepala BPIP: Nilai Pancasila Akan Menjadi Pendorong Kebangkitan Bangsa

Terlebih lagi saat ini dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), Matching Fund dan lain-lain, membuka peluang bagi UP untuk bekerjasama dengan banyak pihak sehingga semakin dapat menyebarluaskan Ideologi Pancasila dalam berbagai kerjasama nasional maupun internasional.

Hadir pada kegiatan pelantikan ini antara lain, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Ir Siswono Yudo Husodo, Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Jend. TNI (purn) Agum Gumelar, Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Prof Dr Miranda S Gultom.

Baca juga: Anggota Komisi II: Nilai-nilai Pancasila Harus Menjadi Jati Diri Masyarakat Indonesia

Para pejabat yang dilantik selain Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Hukum, Humas dan Ventura dan Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila (PSP UP) adalah Ketua Program Studi Magister Akuntansi UP, Harnovinsah, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Psikologi UP Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si., Psikolog. dan Kepala Pusat Teknologi dan Informasi UP Agung Saputra.