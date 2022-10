Kunci Jawaban Matematika Kelas 9 Halaman 86 Soal Grafik Fungsi

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Matematika Kelas 9 Halaman 86.

Dalam buku Matematika Kelas 9 Halaman 86 terdapat tugas yang berkaitan tentang grafik fungsi.

Kunci jawaban soal Matematika Kelas 9 Halaman 86:

kunci jawaban matematika kelas 9 halaman 86

Berdasarkan hasil pengamatanmu, lengkapi kalimat-kalimat berikut.

a. Grafik fungsi y = x2 memotong sumbu-y di titik koordinat (0 , 0).

b. Grafik fungsi y = x2 + 1 memotong sumbu-y di titik koordinat (0,1).

c. Grafik fungsi y = x2 – 1 memotong sumbu-y di titik koordinat (0, -1).

d. Grafik fungsi y = x2 + 1 merupakan geseran grafik y = x2 sebesar 1 satuan ke atas

e. Grafik fungsi y = x2 – 1 merupakan geseran grafik y = x2 sebesar 1 satuan ke bawah

kunci jawaban kelas 9 matematika halaman 86

a. Untuk c positif, grafik fungsi y = x2 + c merupakan geseran grafik y = x2 sebesar c satuan ke atas

b. Untuk c negatif, grafik fungsi y = x2 + c merupakan geseran grafik y = x2 sebesar c satuan ke bawah

c. Grafik fungsi y = x2 + c memotong sumbu-y di titik koordinat (0 , c )

