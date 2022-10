Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 105 Kurikulum Merdeka Chapter 3 Home Sweet Home

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 105 Kurikulum Merdeka.

a. Listen to Audio 3.1. Galang is welcoming Andre and Monita to his house. See the Wordbox.

Buku Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 104 Kurikulum Merdeka

b. Read the sentences on Worksheet 3.2. Say the words for each picture in the sentences. You can use the words from Section 1b to ill in the blank space.

1. Galang’s mother plants lowers in the._______________________

Answer: garden

2. There’s no _____________ in front of Galang’s house.

Answer: garage

3. The __________ protects Galang and his friends from the hot weather.

Answer: porch

4. Galang and his friends take the ________ to get to the __________ The ________ are not firm.

Answer: stairs, porch, stairs

(Tribunnews.com/Whiesa)