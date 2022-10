Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 200: Kalimat Kritik dalam Novel Laskar Pelangi

Soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 halaman 200 tentang kalimat kritik dalam kutipan novel Laskar Pelangi Bab I: Sepuluh Murid Baru.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 halaman 200.

Buku Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 200 tentang kalimat kritik dalam kutipan novel Laskar Pelangi Bab I: Sepuluh Murid Baru.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu dengan bantuan orang tua.

Jika sudah, orang tua bisa mencocokkan jawaban yang ditulis anak dengan jawaban di bawah ini.

Kunci jawaban soal Bahasa Indonesia Kelas 12 SMP/MTs pada halaman 200:

Tugas

Bacalah kutipan novel Laskar Pelangi (Bab I: Sepuluh Murid Baru) berikut ini, kemudian buatlah kalimat kritiknya!

Jawaban:

Novel Laskar Pelangi adalah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata. Sepuluh Murid Baru merupakan bagian pertama dari novel Laskar Pelangi yang menceritakan tentang suasana hari pertama masuk sekolah di Belitong.

Kelebihan novel Laskar Pelangi Bab I: Sepuluh Murid Baru

Cerita ini menggunakan alur maju, sehingga setiap kisah yang diceritakan menimbulkan rasa penasaran dengan kelanjutan ceritanya.

Begitu pula dengan cara penulis yang menggambarkan tokoh dan suasana dengan baik, sehingga pembaca merasa terlibat secara langsung di dalam cerita tersebut.

Kekurangan novel Laskar Pelangi Bab I: Sepuluh Murid Baru

Dalam novel ini, penggunaan istilah daerah sulit dipahami oleh pembaca. Meskipun pada cetakan terbaru telah diberikan catatan kaki yang memuat penjelasan istilah-istilah tersebut, tetapi masih ada beberapa yang tertinggal, seperti tauke dan kain belacu.

Penulisan kain belacu juga bukan termasuk dalam ragam bahasa baku, sehingga hal ini dapat menimbulkan tanda tanya mengenai maknanya.

*) Disclaimer: Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

