Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 63, Listening Task 2, What Is The News About?

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63 bagian Listening Task 2.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63, siswa harus menyimak dan mendengarkan teks berita yang diputar lewat speaker.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63 berupa menjawab 8 pertanyaan yang terdapat pada chapter 5 Who was Involved?

Orangtua atau wali murid dapat mengggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63 ini, untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63

Listening

Soal Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 63

Task 2: Do the comprehension questions.

Answer the following questions correctly based on the news you have just heard.

1. What is the news about?

Jawaban : Stern/tough action against illegal logging.

2. Where did it happen?

Jawaban : In North Sumatra.