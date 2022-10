Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD Halaman 62, Unit 5: In, On, Under

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD halaman 62. Siswa diminta melengkapi kalimat dengan kata in, on, atau under pada tugas Look and write Unit 5.

Look and write

Look at the picture and complete the sentences using in, on, or under!

Bagas clean his desk.

There are eleven books on the desk.

There are six pencils ____ the glass and five rulers ____ the books.

He has a lamp ____ the desk and two balls ___ the desk.

He does not know his bag is ___ the desk.

Now his desk look very neat and he is very happy.

