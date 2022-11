Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 4 SD Halaman 83 Kurikulum Merdeka: Look and Write

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 83.

Soal pada halaman 83 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka terdapat dalam Unit 8 tentang Be On Time, bagian Look and Write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 83, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 halaman 83.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 83:

Look and Write.

Look and Write

What time is it?

1. It is seven o'clock.

2. It is eleven o'clock.

3. It is half past eleven.

4. It is half past ten.

5. It is four o'clock.

6. It is three o'clock.

7. It is half past one.

8. It is ten o'clock.

9. It is six o'clock.

10. It is half past eight.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orangtua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

