Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 61 Collecting Information: Tell Ten Things in Classroom

Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 61 bagian Collecting Information.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 61 berupa menuliskan sepuluh nama benda yang ada di kelas.

Dalam melengkapi kunci jawaban ini untuk buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 61, siswa dapat melihat sekitar kelas kemudian mencatat benda yang dilihat.

Sehingga, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 61 bersifat subjektif.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 61 dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 61

Collecting Information:

We will tell the names of ten things that we really have in our classroom.

Soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 61 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 61 bagian Collecting Information. (pdf Bahasa Inggris kelas 7)

We will discuss and decide ten things in our classroom.

Then, write ten things in our notebooks.

1. Book = buku

2. Whiteboard = papan tulis putih