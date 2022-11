Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 95, Vocabulary Builder: Find Their Meanings

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 95 bagian Vocabulary Builder

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 95 berupa menuliskan pengertian dan menerjemahkan kata Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 95 berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Terdapat 16 kata berbahasa Inggris yang harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, pada halaman 95 - 96.

Namun, terjemahannya secara mendetail atau tidak sebatas satu patah kata.

Sehinga dibutuhkan kamus bahas Inggris.

Artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 95 ini, dapat digunakan orang tua atau wali murid untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal hingga selesai terlebih dahulu.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 10 halaman 95.

Look at the list of the words below.

Find their meanings in a monolingial dictionary.

1. an inventor : a person who invented a particular process or device or who invents things as an occupation.

Terjemahan: seseorang yang menciptakan proses atau perangkat tertentu atau yang menciptakan sesuatu sebagai pekerjaan.

2. an invention : the action of inventing something, typically a process or device.