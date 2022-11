Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 23 Unit 3: Let's Search

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 23.

Let's Search Unit 3. (Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4)

Let’s Search

Jawaban:

- Dining Room

Terjemahan: Ruang makan

- Living room

Terjemahan: Ruang tamu

- Garage

Terjemahan: Garasi

- Kitchen

Terjemahan: Dapur

- Bathroom

Terjemahan: Kamar mandi

- Bedroom

Terjemahan: Kamar tidur

