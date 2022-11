Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 52: Membandingkan Novel Sejarah dengan Teks Sejarah

Soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 52 Kegiatan 4: Membandingkan Novel Sejarah dengan Teks Sejarah.

Membandingkan Novel Sejarah dengan Teks Sejarah

Berdasarkan uraian sebelumnya, temukanlah bukti perbandingan antara teks sejarah berikut ini "Borobudur" dengan kutipan novel sejarah "Rumah Kaca" karya Pramoedya Ananta Toer.

Jawaban:

Perbandingan antara Teks Sejarah "Borobudur" dengan Novel Sejarah "Rumah Kaca" karya Pramoedya Ananta Toer

Teks Sejarah Borobudur:

Teks sejarah Borobudur merupakan teks yang berdasarkan fakta sesungguhnya. Pada penulisan teks ini, penulis menyajikan dengan hati-hati dengan menggunakan bahasa yang baku dan dituntut untuk menyajikan fakta sebagaimana adanya. Penulis mengetengahkan deskripsi Candi Borobudur mulai dari luasnya, jumlah patung Buddha jumlah stupa dan stupa induk. Untuk menghasilkan tulisan tersebut, penulis harus menguasai secara detail sejarah Borobudur, di mana letak Borobudur, dan siapa saja yang terlibat dengan pembangunan candi tersebut.

Novel Sejarah Rumah Kaca:

Meskipun Rumah Kaca dikategorikan novel sejarah, bukan berarti semua yang terjadi di dalamnya merupakan fakta atau sepenuhnya fiksi. Perihal nama-nama tokoh bisa jadi fiksi ada juga yang nyata. Akan tetapi untuk rangkaian cerita yang menjadi kekuatan sebuah novel, kemungkinan besar merupakan kisah tidak nyata atau fiksi. Termasuk dialog-dialog yang terjadi di dalamnya.

Kesimpulan: Teks sejarah sangat ketat dan harus bisa dibuktikan oleh ilmu yang berkaitan, sementara novel sejarah tidak dituntut untuk selalu berdasarkan fakta.

