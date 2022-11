TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 51 bagian Warmer Task 1: Let's Play Odd Man Out Game.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 51 berupa mencoret kata yang tidak serumpun dengan tema.

Dalam menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 51, siswa harus mencoret satu kata dalam satu kolom yang terdapat 4 kata.

Siswa harus bisa mengambil kesimpulan tema pada setiap kolom untuk memudahkan menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 51.

Agar jawaban tepat, siswa harus mengerti arti dari tiap kata.

Setelah memilih kata yang tidak sesuai, siswa harus menjelaskan kenapa tidak sesuai.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 60, 61 Vocabulary Exercises: Fill In The Blanks

Artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 51 ini, dapat digunakan orang tua atau wali murid sebagai mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal Bahasa Inggris terlebih dahulu.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 51

Warmer

Task 1: Let's Play Odd Man Out Game. Below are lists of words related to tourist destinations.

Let's play odd man out game. Play this game in groups of four.

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 51 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 51 bagian Warmer Task 1: Let's Play Odd Man Out Game. (pdf Bahasa Inggris kelas 10)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 42 Dialog, Task 2: Continue the Conversation

Find the word that does not belong to the same category as the other words in the same group.

1. trees.