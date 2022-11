Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 52 Unit 5: Look and Write

Cover Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 52 Unit 5, bagian look and write.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 52.

Soal pada halaman 52 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 5 tentang What a nice skirt! bagian look and write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 52, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 52.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 52:

Look and Write Unit 5.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 43 44: Look and Write

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 17: Look and Answer

Look and Write

Look at the pictures and write a story.

(walk, greet, open, wear, smell, run, play)

Jawaban:

In the morning, Cici invited Aisyah to play by coming to her house.

Cici wants to take Aisyah to a park near their house.

Cici said greetings in front of Aisyah's house and Aisyah answered greetings from Cici while opening the door.

After Aisyah wear her shoes, the two of them walked together to the park to play together.